Продюсер і ведучий переконаний, що Херсон загарбникам просто "не по зубах".

Уродженець Херсона Ігор Кондратюк розповів, чому російські загарбники не зможуть довго утримувати його рідний населений пункт в окупації. Свої аргументи телеведучий і продюсер навів в інтерв'ю "УП" на YouTube.

"Вони не втримають цей регіон. На півночі Херсона є села, як пишуть мені люди, де зараз населення вже немає. Селяни покинули. Як через те, що ці села знищили, так і через небажання жити в окупації. При всій наявності зрадників, які були депутатами, керівниками якимись, все одно не уявляю цього. По суті, з тих високих посадових осіб, які зрадили Україну – це Сальдо, який в останні роки був депутатом облради, і депутат Ковальов зі "Слуги народу". Я не вірю, що Херсонщина їм по зубах. Знаєш, як пишуть? Х*р їм, а не Херсон", - гостро висловився Ігор Кондратюк.

Зазначимо, ведучий також розповів, що досі в окупації залишаються його рідні та близькі люди, яким не вийшло приїхати на підконтрольну Україні територію. Крім того, орки пропонували співпрацю братові Кондратюка, але той відмовився.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк пояснив, чому "хороших росіян" не існує.

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