Танцівниця запевнила, що все добре.

Нещодавно відома танцівниця Ілона Гвоздьова виклала в мережу пост про те, що нібито не все так легко у її стосунках з чоловіком. Тоді зірка написала, що, можливо, це була проосто звичка і не було щастя, якого так хотілося. Вона втомилась бути сильною жінкою.

Та сьогодні Ілона вперше прокоментувала цей допис. Разом з донькою вона ходила на зимову виставу, де зустрілася з ведучою Соломією Вітвіцькою. Саме на тій події жінки записали спільну сторіз і розставили всі крапки над "і".

"Все добре. Живі та здорові. Все нормально у нас!" - відповіла Ілона на питання про проблеми у стосунках з коханим.

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Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова живе у шлюбі з чоловіком Іваном вже 9 років. Пара навіть обвінчался. Жінка раніше розповідала про проблеми зі здоров'ям коханого. Через стрес у нього діагностували алопецію, яка призвела до стрімкого випадіння волосся.

Зараз подружжя виховує двох спільних дітей: доньку Рію та сина Домініка.

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