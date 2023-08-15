Відома хореограф та зірка танцювальних шоу Ілона Гвоздьова пояснила, чому її чоловік Іван Хом'ячук не на фронті. Вона нерідко отримує такі питання від підписників. Гвоздьову звинувачують у тому, що її чоловік "смажить шашлики, поки хтось стоїть в окопі".
В інтерв'ю Аліні Доротюк хореограф пояснила, що вона та її обранець не намагаються хитрувати. За словами Гвоздьової, чоловіку поки що давали повістку.
"Ну нема повістки! Коли вона прийде, вибачте, піде. Як і всі інші, на всіх умовах. Ми не робимо ніякі "білі" собі квитки, ми не робимо якусь інвалідність йому. Хоча, в принципі, його захворювання, алопеція... Начебто кажуть, що ця хвороба... Не знають, звідки вона береться та як її треба лікувати", - зізналася танцюристка.
Гвоздьова нагадала про те, що на тлі повномасштабної війни у її чоловіка почало випадати волосся. Через стрес організм її обранця "вирішив", що брови або зачіска на голові - нібито зайві. Втім, хореограф зазначає, що якщо чоловік усе ж отримає повістку, то він піде на фронт.
"Подейкують, що алопеція - це як психосоматичний такий собі вид розладу, психічного розладу. Ну це нормально, у психічну клініку чоловіка не треба закривати. Мається на увазі, що це від стресу", - пояснила Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук - що відомо про їхні стосунки
Гвоздьова та її чоловік вже багато років живуть у шлюбі. У них є двоє спільних дітей - донька та син. У 2022 Гвоздьова обвінчалася з чоловіком на восьмому році життя у шлюбі.
На тлі повномасштабної війни обранець танцюристки почав втрачати волосся. Окрім цього, нещодавно у родині зіркової пари сталося горе.