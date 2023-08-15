Хореограф зазначила, що у її чоловіка є певне захворювання, втім вони не намагаються отримати "білий" квиток.

Відома хореограф та зірка танцювальних шоу Ілона Гвоздьова пояснила, чому її чоловік Іван Хом'ячук не на фронті. Вона нерідко отримує такі питання від підписників. Гвоздьову звинувачують у тому, що її чоловік "смажить шашлики, поки хтось стоїть в окопі".

В інтерв'ю Аліні Доротюк хореограф пояснила, що вона та її обранець не намагаються хитрувати. За словами Гвоздьової, чоловіку поки що давали повістку.

"Ну нема повістки! Коли вона прийде, вибачте, піде. Як і всі інші, на всіх умовах. Ми не робимо ніякі "білі" собі квитки, ми не робимо якусь інвалідність йому. Хоча, в принципі, його захворювання, алопеція... Начебто кажуть, що ця хвороба... Не знають, звідки вона береться та як її треба лікувати", - зізналася танцюристка.

Гвоздьова нагадала про те, що на тлі повномасштабної війни у її чоловіка почало випадати волосся. Через стрес організм її обранця "вирішив", що брови або зачіска на голові - нібито зайві. Втім, хореограф зазначає, що якщо чоловік усе ж отримає повістку, то він піде на фронт.

"Подейкують, що алопеція - це як психосоматичний такий собі вид розладу, психічного розладу. Ну це нормально, у психічну клініку чоловіка не треба закривати. Мається на увазі, що це від стресу", - пояснила Гвоздьова.

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​Гвоздьова та її чоловік вже багато років живуть у шлюбі. У них є двоє спільних дітей - донька та син. У 2022 Гвоздьова обвінчалася з чоловіком на восьмому році життя у шлюбі.

На тлі повномасштабної війни обранець танцюристки почав втрачати волосся. Окрім цього, нещодавно у родині зіркової пари сталося горе.

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