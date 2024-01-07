Вона заговорила про щастя, якого могло і не бути насправді.

Хореограф Ілона Гвоздьова несподівано заговорила про проблеми і натякнула на те, що в її стосунках з чоловіком не все так гладко, як могло здатися шанувальникам.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала неоднозначний пост, в якому розповіла, що щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати його в одну мить.

"А може все так тільки здавалося? Може і не було того щастя, просто так здавалося, просто це була звичка і так було комфортно?! Як часто, ми жінки, можемо придумувати казковий світ, якого немає насправді?! А навіщо тоді так багато казок і кіно про Попелюшок, принцес і так далі?" - поділилася роздумами Гвоздьова.

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Вона додала, що втомилася бути сильною жінкою.

"Хочу бути Попелюшкою", - зазначила Ілона.

Шанувальники артистки почали турбуватися, що у неї проблеми у стосунках з чоловіком, з яким вона виховує двох дітей - дочку Валерію і сина Домініка. Однак сама танцівниця не стала заглиблюватися в деталі і пояснювати, що саме її підштовхнуло на такі думки.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова розповіла про біду в родині.

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