Про своє рішення вона розповіла в соцмережах.

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка повідомила, що подала документи на усиновлення другої дитини.

Як вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, попереду на неї чекають курси для усиновителів. Незважаючи на те, що раніше вона їх вже проходила, в цей раз їй знову доведеться це зробити.

"Що ж, я пішла по другому колу. Документи подані. Далі направлення на курси. Очікування курсів. Проходження курсів. Рекомендації психологів. Постанова на облік. Пошук. Зустріч", - написала Мірошниченко.

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Вона додала, що подавала документи без чоловіка. Тому умовно вона стає мамою-одиначкою.

"Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на моє утримання. Потім я умовно стаю мамою-одиначкою щодо нової дитини. А потім ще один суд - внутрішньосімейне усиновлення. Трохи більше юридичних нюансів. Але це легше, ніж Тіму підлаштовуватися під школу", - додала Інна.

Нагадаємо, нещодавно Інна і Тимур Мірошниченки усиновили хлопчика, незважаючи на те, що виховують своїх двох дітей - Мію і Марка. Зараз вони хочуть удочерити дівчинку, тому що їхня старша дочка мріє про сестричку.

До слова, днями Мірошниченки хрестили прийомного сина Марселя.

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