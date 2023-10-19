Актриса показала обручку.

Українська актриса, яка прославилася завдяки ролям у таких серіалах як "Папік" і "Встигнути до 30", Дар'я Петрожицька виходить заміж. Бойфренд Олексій, з яким вона перебуває у стосунках вже кілька років, освідчився їй.

В інтерв'ю Аліні Шаманській вона розповіла, що не хотіла ділитися своїм щастям в соціальних мережах, бо вважає, що для цього зараз не найкращий час.

Втім, дівчина все ж зважилася поділитися хорошими новинами в розмові з Шаманською і навіть показала обручку зі значним діамантом.

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Зазначимо, про стосунки з Олексієм Петрожицька розповіла у 2021 році. Відомо, що на початку повномасштабного російського вторгнення вона переїхала до нього в Німеччину, де він живе і працює вже багато років.

А познайомилися вони під час відпочинку в Єгипті. Тоді нічого не віщувало тому, що Петрожицька зустріне своє кохання, проте у долі на неї були свої плани.

Раніше стало відомо, що екс-"холостяк" Макс Михайлюк вдруге стане батьком. Його дружина, модель Даша Хлистун вагітна. Стать малюка ще невідома. Пара вже виховує доньку Аріану.

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