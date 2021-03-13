Актор зізнався, що його зворушила сміливість пари, і закликав усіх подивитися інтерв'ю.

Австралійський актор Х'ю Джекман розповів про свої враження від інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з телеведучою Опрою Вінфрі.

Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом Гаррі"Я рекомендую сміливе інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою. Психічне здоров'я ніколи не можна ігнорувати. Якщо хтось досить хоробрий, щоб попросити про допомогу, ми повинні почути", - написав актор на своїй сторінці в Instagram.

Він також записав відео, в якому зізнався, що його зворушила відвертість герцога і герцогині Сассекських. Особливо Джекмана вразила розповідь пари про суїцидальні думки Меган і про важкі часи в житті пари.

"Неймовірно відома жінка та її чоловік так відкрито, мужньо, чесно, з такою гідністю розповідають про найважчий час у своєму житті... Це прекрасно показує нам, що не потрібно замовчувати такі ситуації. Шукайте допомоги... Головне, не залишайтеся з цим один на один. Дякую, Меган, і спасибі, Гаррі, за вашу сміливість", - сказав Джекман в ролику.

Скандальне інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Герцог і герцогиня Сассекські дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Під час бесіди Меган (афроамериканка за матір'ю) повідомила, що в королівській родині були стурбовані тим, наскільки темною може бути шкіра її тоді ще не народженого сина Арчі.

Також Меган поділилася, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї та ЗМІ.

Окрім расизму та булінгу принц Гаррі і герцогиня Меган торкнулися у своєму інтерв'ю теми особистих стосунків із членами королівської сім'ї.

У Букінгемському палаці пообіцяли дослідити повідомлення про расові питання у приватному порядку.

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Автор: Катерина Комолова