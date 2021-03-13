Австралійський актор Х'ю Джекман розповів про свої враження від інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з телеведучою Опрою Вінфрі.
Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом Гаррі"Я рекомендую сміливе інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою. Психічне здоров'я ніколи не можна ігнорувати. Якщо хтось досить хоробрий, щоб попросити про допомогу, ми повинні почути", - написав актор на своїй сторінці в Instagram.
Він також записав відео, в якому зізнався, що його зворушила відвертість герцога і герцогині Сассекських. Особливо Джекмана вразила розповідь пари про суїцидальні думки Меган і про важкі часи в житті пари.
"Неймовірно відома жінка та її чоловік так відкрито, мужньо, чесно, з такою гідністю розповідають про найважчий час у своєму житті... Це прекрасно показує нам, що не потрібно замовчувати такі ситуації. Шукайте допомоги... Головне, не залишайтеся з цим один на один. Дякую, Меган, і спасибі, Гаррі, за вашу сміливість", - сказав Джекман в ролику.
Скандальне інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл
- Герцог і герцогиня Сассекські дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.
- Під час бесіди Меган (афроамериканка за матір'ю) повідомила, що в королівській родині були стурбовані тим, наскільки темною може бути шкіра її тоді ще не народженого сина Арчі.
- Також Меган поділилася, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім'ї та ЗМІ.
- Окрім расизму та булінгу принц Гаррі і герцогиня Меган торкнулися у своєму інтерв'ю теми особистих стосунків із членами королівської сім'ї.
- У Букінгемському палаці пообіцяли дослідити повідомлення про расові питання у приватному порядку.
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