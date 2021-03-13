Х'ю Джекман рекомендує подивитися інтерв'ю Гаррі та Меган з Опрою / фото REUTERS

Австралійський актор Х'ю Джекман розповів про свої враження від інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з телеведучою Опрою Вінфрі.

Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом Гаррі"Я рекомендую сміливе інтерв'ю Меган і Гаррі з Опрою. Психічне здоров'я ніколи не можна ігнорувати. Якщо хтось досить хоробрий, щоб попросити про допомогу, ми повинні почути", - написав актор на своїй сторінці в Instagram.

Він також записав відео, в якому зізнався, що його зворушила відвертість герцога і герцогині Сассекських. Особливо Джекмана вразила розповідь пари про суїцидальні думки Меган і про важкі часи в житті пари.

"Неймовірно відома жінка та її чоловік так відкрито, мужньо, чесно, з такою гідністю розповідають про найважчий час у своєму житті... Це прекрасно показує нам, що не потрібно замовчувати такі ситуації. Шукайте допомоги... Головне, не залишайтеся з цим один на один. Дякую, Меган, і спасибі, Гаррі, за вашу сміливість", - сказав Джекман в ролику.

Скандальне інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

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Автор: Катерина Комолова