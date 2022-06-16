Інтерв'ю перервали через "токсичні новини" про Україну.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна мала дати 15-хвилинне інтерв'ю німецькому виданню Bild, але редактори перервали розмову на 4 хвилині.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "1+1".

Пізніше Маші пояснили, що європейці втомилися слухати про війну в Україні. У зв'язку з цим, якщо мова заходить про кровопролиття в нашій країні, у телеканалів та інших ЗМІ падають рейтинги.

"Коли мова заходить про війну в Україні, у нас рейтинг йде вниз, ми несемо великі збитки", - процитувала Маша слова редактора видання.

"Тут я вперше почула вислів: "Українські новини – дуже токсичні". Тобто я борюся в полі токсичних новин", - додала ведуча.

При цьому зірка подякувала Польщі, Німеччині та Австрії за допомогу Україні. Вона розповіла, що в Польщі є тренд - якщо ти допомагаєш Україні, то ти крутий.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли будинок, в якому ночувала Маша Єфросиніна.

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