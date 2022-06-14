Ведуча продовжує бути інформаційним рупором в Європі та весь час розповідає про війну в Україні для загальнонаціональних ЗМІ.

Телеведуча, благодійниця та громадська діячка Маша Єфросиніна, яка наразі знаходиться у Німеччині розказала, як її родина переживає всі події, які пов'язані з війною в Україні.

В ефірі "Сніданку з 1+1" зірка розказала, як сприйняла останні новини щодо ракетних ударів по Україні.

"Днями в Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Власне зруйнована та будівля, де нам дали прихисток на початку повномасштабного вторгнення. Нас годували незнайомі нам люди, тоді те місто здавалось таким безпечним, це була наша перша ночівля, коли ми з дітьми в щоці їхали в нікуди. Було 13 людей, нас годували пельменями, відпоювали чаєм. І тепер це місце зруйновано", - поділилась Єфросиніна.

За словами телеведучої, її молодший син Сашко весь час питає її, коли закінчиться війна. Проте Єфросиніна не намагається вигадувати якісь казкові дати та просто каже синові, що не знає. Сашко ставить мамі багато запитань і усі вони пов’язані з тим, що відбувається в Україні.

Своєю чергою старша донька, 18-літня Нана, складно переживає усі події.

"Вона запитала: мама, а які були твої 17 років? У неї на 16-17 років припав ковід, а на 18 років – повномасштабна війна. А я відповіла, що донечко, якщо я розповідатиму, які у мене були 17-18 років, то тобі не захочеться жити. Бо це був розквіт усього. А вона зараз по факту няня сина, моя помічниця з побуду, по документах та усіх питаннях", - розповіла телеведуча.

Єфросиніна й надалі займається благодійністю. Нещодавно у свій День народження вона оголосила збір на програму "Незламна мама", який націлений на психологічну підтримку дітей та сімей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Завдяки небайдужим людям за добу вдалось зібрати 1,5 млн гривень допомоги.

Окрім того, ведуча продовжує бути інформаційним рупором в Європі та весь час розповідає про війну в Україні для загальнонаціональних ЗМІ. Вона поділилась, що нещодавно дала інтерв’ю великому німецькому телеканалу, проте її ефірний час скоротили.

"Мені сказали, що інтерв’ю триватиме 15 хвилин, питання мені надіслали, а я була в ефірі десь 3,5 хвилини. Я запитала, можливо це якісь технічні проблеми. Вони сказали ні та показали рейтинги. Коли йде мова про Україну та війну, у них крива рейтингів йде донизу та вони виходять у страшенні збитки. І тут я вперше почула в Європі вираз: "Українські новини – дуже токсичні". Тобто я борюсь наразі у полі токсичних новин", - зазначила телеведуча.

При цьому Єфросиніна зазначає, що самі європейці багато роблять на підтримку України, створюють штаби допомоги, це вона помітила як в Німеччині, так і в Австрії. Проте найбільшу допомогу для України громадська діячка побачила в Польщі. В ефірі телеведуча дозволила собі сказати: "Поляки для мене це ікони зараз. Там зараз навіть є тренд – якщо ти допомагаєш Україні, то ти крутий".

Проте є серед європейців і ті, які не розуміють, що відбуваються, і у вічі говорять про те, щоб президент Зеленський "про щось домовився", аби припинилась стрілянина. Маша зі свого боку каже, що ніхто не зможе зрозуміти, що таке війна, поки в їх будинок не прилетіть бомба.

Особисто родина Єфросиніної, якщо і мільйони українців, дуже мріє повернутись додому, та зі свого боку робить все можливе, аби наблизити нашу перемогу.

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