Юлія Беретта висловилася з приводу хвороби МакЅим.

Екс-учасниця російської групи "Стрілки" Юлія Беретта заявила, що не сприймає гри з долею і інтриги, особливо якщо це стосується здоров'я. Так вона висловилася на адресу своєї колеги, співачки МакЅим.

Про це повідомляє "День.ру".

"Як же нудить від цієї МакЅим! Як набрид цей піар здавалося б гідної співачки на здоров'я! Я щиро не розумію і не сприймаю такі інтриги та ігри з долею. Ну зійшла ти з дистанції, ну втратила щось, упустила, адже час біжить і тренди змінюються. Але дівчинка з провінції, яка скуштувала одного разу слави, не може так легко змиритися з її відсутністю", - сказала Беретта.

Також вона додала, що немає жодних доказів того, що МакЅим тривалий час перебувала в реанімації. Та й взагалі, спекулювати хворобою в період пандемії коронавірусу - неправильно.

Нагадаємо, днями МакЅим виписали з лікарні. Вона вже встигла зробити перше селфі.

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Автор: Діана Могилєвич