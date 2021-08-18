13 серпня стало відомо, що МакЅим виписали з лікарні.

38-річна російська співачка МакЅим, яка понад місяць пролежала в комі, опублікувала перше фото з собою.

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила кілька фотографій з букетами квітів від шанувальників. На одній з них МакЅим зі смартфоном в руках видно у дзеркалі.

На співачці надіта біла майка, на руці пов'язана червона стрічка, а на шиї, як припустив "Московський комсомолець", можна розгледіти шрам і синці.

"По всій видимості, шрам залишився після того, як лікарям довелося зробити отвір в трахеї для введення трубки від апарату ШВЛ", - припустили російські журналісти.

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До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, відтоді її стан залишався важким.

13 серпня стало відомо, що МакЅим виписали з лікарні.

Автор: Григорій Бондар