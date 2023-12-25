Зірка заговорила про відвертий подарунок.

Нещодавно у соцмережах співачка Ірина Білик запостила різдвяне фото з 8-річним синочком Табрізом. Під світлиною вона привітала всіх зі святом та побажала радості, тепла і миру.

А потім вирішила поцікавитися у підписників, який найнезабутніший подарунок вони коли-небудь отримували? Не чекаючи відповіді, співачка здивувала своєю історією.

"Наприклад, в мене колись був подарунок – каблучка пропозиція руки і серця, але у ванній кімнаті (вгадайте від кого?)" – написала Білик.

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Звичайно, у коментарях прихильники почали писати свої версії щодо автора презенту. Більшість зазначила, що це міг бути шоумен Дмитро Коляденко:

"Від Коляденка?"

"Звісно від Коляденка, такий прикол міг тільки він зробити""

"Дімочка Коляденко"

Проте сама Білик вирішила поки не коментувати ці припущення.

До слова, у співачки були стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним, моделлю Андрієм Оверчуком, шоуменом Дмитром Коляденком, хореографом Дмитром Дікусаром та режисером Асланом Ахмадовим. Вона виховує двох синів.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик довела до сліз перекладом легендарного хіта "Сніг".

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