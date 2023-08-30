Співачка дивом не постраждала, адже машина могла вилетіти у кювет.

Українська співачка Ірина Федишин повернулася до України з гастролей. Артистка виступала за кордоном та допомагала збирати кошти на допомогу ЗСУ. Під час повернення на батьківщину на зірку чекала негода.

Через грозу вона двічі ледь не потрапила у ДТП. Федишин розповіла, що перед нею прямо посеред дороги впало дерево. Якби водій автівки, у якій знаходилася артистка, їхав швидко, то сталася б аварія.

"Ми заїхали в Україну і просто в шоці, реально. Дерево лежить посеред дороги. Ледве не потрапили в аварію. Щойно впало дерево... Переїхали дерево, яке було посеред дороги. Добре, що швидкість була не високою і вдалося впоратися з керуванням. І ми не вилетіли у кювет", - розповіла Федишин.

Відео дня

Згодом, коли чоловікам вдалося прибрати дерево з дороги, співачка продовжила шлях до Львова. Втім, без пригод усе ж не обійшлося. На дорогу знову впало дерево, яке довелося відтягувати подалі від траси. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у ДТП потрапила блогерка Даша Квіткова. Згодом постраждала в аварії розповіла про поведінку зірки. Виявилося, вона спочатку говорила одне, а потім різко змінила свою думку.

Вас також можуть зацікавити новини: