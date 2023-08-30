Дівчина, яка отримала травму руки, розповіла про поведінку Квіткової.

З'явилася нова інформація щодо ДТП, яку влаштувала відома блогерка Даша Квіткова. Неприємними деталями інциденту поділилася постраждала - Альона Черненко.

В інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову дівчина, яка отримала травму руки, розповіла, що на момент аварії вона знаходилася на пасажирському кріслі однієї з машин. Після ДТП вона виповзла з автівки та побігла до інших транспортних засобів, які зіткнулися на дорозі. У Lexus вона дівчина побачила Квіткову, проте вона не знала її до цього та навіть не уявляла, що перед нею сидітиме блогерка.

"Я побачила, що там сидить таке маленьке дитя. Вона в шоці, плаче. Я кажу: "З тобою усе нормально? Ти жива?". Вона мені говорить: "Вибачте, вибачте, я не знаю, я вам усе компенсую... Вибачте, не чіпайте мене". Добре, окей, я побігла далі", - пригадала постраждала.

Дівчину одразу оглянули медики, її забрали до лікарні. Втім, постраждала наголошує на тому, що вона не вимагала від Квіткової компенсації. До того ж Черненко спростувала інформацію про те, що одразу впізнала блогерку.

"Дійсно, коли мене забрала швидка, коли я поїхала на рентген, після нього я повернулася на місце ДТП, я забула, як її звати... Потім, коли вона відмовилася з нами контактувати, тільки тоді я вже почала шукати, хто це. Я знайшла її Instagram, до цього я її не знала", - пояснила дівчина.

Лікарі поставили постраждалій діагноз. Вона травмувала руку, спочатку медики навіть думати, що у неї з'явилася тріщина у кістці. Втім, обійшлося без переломів. І дівчини забій та міжфаланговий крововилив, це є у довідці. Також вона розповіла, що момент ДТП зафіксовано на відео, тому вже скоро усі дізнаються правду.

"Вона може говорити, я можу говорити інше... Я можу сказати тільки те, що відео є. І відео буде доступне, ми дуже на нього чекаємо. І там вже не можна сказати, що камер не було, ні. І на відео усі все побачать... Тільки відео та суд зможуть це підтвердити", - пояснила Черненко.

За словами дівчини, спочатку Квіткова поводилася адекватно. Втім, коли на місце аварії приїхала її "група підтримки" - два хлопці, одного з яких вже упізнали у мережі - блогерка змінилася на очах. На одному з відео з місця ДТП користувачі помітили, що до Квіткової приїжджав Михайло Заливако - герой 11-го сезону "Холостяка". Його вже називають бойфрендом блогерки.

"Вона була нормальною адекватною дитиною, поки не приїхали два хлопці. Вона була нормальною, спілкувалася, виходила на контакт, була просто адекватною. Вона дивилася в очі, говорила, як їй шкода. Але як тільки приїхали ті два хлопці, один з них назвався Михайлом, я тільки це знаю. Другий говорив, як його звати, але я пам'ятаю тільки, що це, скажімо так, не українське ім'я. І ці два хлопці, вони заховали її у Tesla. Вони її вивели, закрили усі двері та вікна. Вона сиділа та нічого не говорила, тупо сховалася. Хлопці зняли номери і чекали", - розповіла постраждала.

Нині вона чекає на оприлюднення відео та відновлюється після травми. Дівчина пояснила, що через забій руки не може працювати, а тому була вимушена взяти лікарняний.

Аварія з Квітковою - що відомо

28 серпня стало відомо, що Даша Квіткова влаштувала ДТП у Києві. Вона їхала до пологового будинку, звідки виписували її подругу-блогерку. Втім, на радісний захід дівчина не встигла.

Квіткова їхала на Lexus. За інформацією ЗМІ, вона проїхала на червоне світло світлофора, в результаті чого зіткнулися чотири машини - два авто Tesla, Ford Mustang та орендоване авто, на якому їхала блогерка.

Одна з постраждалих, Лілія Адаменко, вже розповіла свою версію аварії. Вона вважає, що саме Квіткова була винуватицею ДТП.

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