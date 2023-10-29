За її словами, Паперна переїхала в РФ ще задовго до великої війни.

Українська актриса, зірка серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська висловилася про Антоніну Паперну - дочку колеги Ольги Сумської, яка проживає в Росії і мовчить про повномасштабне вторгнення.

Вона розповіла, що Паперна вже багато років живе в країні-агресора, там вона відбулася як особистість, у неї робота і сім'я. Однак українофобних висловлювань, як від інших російських артистів, Вітовська не чула від Паперної.

"Я думаю, Олі дуже важко з цим. Я не можу коментувати це питання, тому що я не присвячена в деталі. Я не бачу, що людина є учасником якихось українофобних програм, куди заганяють усіх. Я допускаю, що більшість українофобних висловлювань російських акторів - це кон'юнктурне бажання бути на плаву, сподобатися, бути ближче до влади. Тому я не буду тут коментувати, щоб не робити ще болючіше Ользі В'ячеславівні", - сказала Вітовська в інтерв'ю "РБК Україна".

При цьому вона уточнила, що особисто не знайома з Антоніною Паперною, та й не дуже добре знає сім'ю Ольги Сумської. Однак вся ця ситуація з Паперною, за словами Вітовської, почалася не зараз.

Нагадаємо, Антоніна Паперна мовчить про повномасштабне вторгнення. Багато українських знаменитостей неодноразово хейтили її за це, проте дівчина все одно продовжує красуватися серед росіян.

Крім того, раніше Ольга Сумська розповіла, чи відправлять її зятя-росіянина на війну.

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