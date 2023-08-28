За словами Задніпровського, Байрак в Росії відчуває себе хоч кимось.

Український актор Назар Задніпровський, який знявся в таких фільмах як "Скажене весілля", "Останній москаль", "Будиночок на щастя", висловився про режисерку Оксану Байрак, яка під час повномасштабного вторгнення втекла з України в Росію.

Як він розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, Байрак - дуже самозакохана людина. Раніше вона відчувала себе хоч кимось, бо Росія фінансувала її фільми і в них знімалися російські актори.

А після початку великої війни це припинилося. Тому режисерка опинилася нікому не потрібна. У зв'язку з цим вона і переїхала в країну-агресора, щоб повернути собі якусь значимість.

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"Можливо, її тут щось притиснуло, приперло, і не так їй все. Росія давала їй гроші, до неї московські зірки прилітали, знімалися у неї. Вона була хтось. Після того, як їй припинили московські гроші давати, припинили у неї зніматися московські зірки, то вона перестала кимось бути. Вона там відчуває себе кимось, але заради цього потрібно було зрадити батьківщину. Я не розумію..." - висловився Задніпровський.

Що відомо про Оксану Байрак

Скандальна режисерка говорила, що війна застала її в Одесі. Незважаючи на масовані обстріли вона продовжувала говорити, що нібито Україна винна у війні. Проте вже восени 2022 року Байрак поїхала до Росії, де її застукали з актором Антоном Батирєвим, який також підтримує Росію.

Варто відзначити, що Байрак регулярно в своїх фільмах знімала російських акторів. У тому числі і Батирєва. Він зіграв головну роль у стрічці "Ніщо не трапляється двічі".

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