Михайло Ясинський згадав кілька моментів, пов'язаних з братами Меладзе.

Український продюсер Михайло Ясинський після скандалу з Валерієм Меладзе і його жалюгідних виправдань за фразу "Героям слава!" висловився про зіркових братів. І Валерія, і Костянтина він назвав устрицями і пояснив, чому бойкотував їх ще з 2014 року.

На своїй сторінці в Facebook він згадав кілька моментів, пов'язаних з братами Меладзе.

"Коли в 2004 році брати Меладзе в інтерв'ю говорили, що колишня солістка "ВІА Гри" Лобода, яку старший (Костянтин Меладзе, - УНІАН) використовував, - тимчасове непорозуміння, і її скоро забудуть, я злився. Коли після 2014 року один з братів примудрився всидіти одночасно в журі українського відбору на Євробачення і в журі російського шоу "Голос", я бісився", - почав розповідь Ясинський.

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Він згадав і те, як Валерій Меладзе у 2021 році був топовим артистом на найкрутішому українському фестивалі Atlas Weekend.

"Тоді я вже реготав і сварився з колегами. Зараз я впевнений в тому, що завжди правий", - додав продюсер.

Позиція братів Меладзе щодо війни в Україні

Валерій Меладзе ще 24 лютого засудив війну в Україні і закликав зупинити її. За таку позицію його "заборонили" в Росії. Однак пізніше він все ж реабілітувався в очах росіян і продовжив виступати в країні-агресорі.

А ось Костянтин Меладзе так жодного разу і не висловився про війну. Він боягузливо мовчить, щоб не втратити мільйони, зароблені в Росії.

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