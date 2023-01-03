Він сказав, що любить два народи - українців і росіян.

Російський співак Валерій Меладзе виправдався за слова "Героям слава!", сказані у відповідь на "Слава Україні!".

На своїй сторінці в Instagram він заявив, що любить і українців, і росіян. Тому він не хоче когось з них ненавидіти.

"Так вже вийшло, що улюблені мною народи перебувають в конфлікті, в якому гинуть люди. Я не можу і не хочу нікого ненавидіти, і не намагаюся комусь догодити. Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився, і між близькими народами встановилася згода. І заради цього я готовий віддати всі сили", - сказав Меладзе.

Відео дня

Валерія Меладзе гноблять в Росії

Нещодавно Валерій Меладзе на корпоративі в Дубаї вступив у діалог з гостем. Спочатку говорили про композицію "Салют, Вєра", а потім згадали про Україну.

"Слава Україні, браток!" - сказав гість.

"Героям слава!", - відповів Меладзе, піднявши чарку.

"О-о-о, красунчик. Обожнюю! Обіймаю", - емоційно крикнув автор ролика.

В Росії назвали це "зрадою". Тепер депутат Державної Думи Сергій Миронов і член Ради Федерації Олена Афанасьєва вимагають позбавити артиста громадянства.

Вас також можуть зацікавити новини: