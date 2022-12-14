Денис Путінцев заявив, що у співачки є шанс на перемогу.

Український продюсер Денис Путінцев висловився про популярну співачку Jerry Heil, якій букмекери пророкують перемогу на Нацвідборі на Євробачення-2023.

За його словами, у знаменитості є шанси на перемогу, бо Jerry Heil - це вже бренд, відомий артист.

"Вона відомий артист, який вже не вперше бере участь у національному відборі на Євробачення. У неї математично-анімешний підхід до всієї творчості. Вона дає світу хіпстер-етніку. Звичайно, в її пісні багато "5 елементу" і "Світського життя" з Катею Осадчою, якщо уважно послухати. Однак трек "When god shut the door" може зайти глядачам", - сказав Путінцев у коментарі УНІАН.

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Участь Jerry Heil у Нацвідборі на Євробачення

Співачка вже брала участь у Нацвідборі в попередні роки, проте їй не вдалося здобути перемогу. В одному з інтерв'ю УНІАН вона говорила, що більше не буде пробувати свої сили на конкурсі, проте зараз все змінилося. Вона виступить на сцені Нацвідбору під номером 4.

Крім того, букмекери пророкують їй перемогу. Та й згідно із запитами в Google, найчастіше користувачі мережі шукають саме Jerry Heil. У зв'язку з цим можна припустити, що глядачі теж визначилися зі своїм фаворитом.

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