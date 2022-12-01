Фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в Києві.

Сьогодні відбулася прес-конференція з учасниками Нацвідбору на Євробачення-2023, в ході якої вони представили свої пісні на конкурс. Раніше УНІАН повідомив, під якими номерами виступатимуть фіналісти, а зараз ви можете прослухати їхні композиції.

Відкриє фінал Нацвідбору Moisei з піснею "I'm Not Alone". Він став відомий як скрипаль, який грає на фронті. Його відео в соцмережах набирають мільйони переглядів.

Після нього на сцену вийдуть OY Sound System з піснею "Ой, тужу". На Нацвідборі група представила сюрприз: оновлений склад музикантів, який чітко передає симбіоз мудрої української автентики та електронного майбутнього. У своїй творчості вони використовують різні стилі: від басу, дабу і world music (автентична музика, народні співи) до електронного року і реггі.

Третім підкорятиме глядачів DEMCHUK з піснею Alive. Артиста називають головним романтиком TikTok, особливо після того, як він випустив спільну пісню з Настею Каменських під назвою "Sorry".

Далі боротися за своє місце на Євробаченні-2023 буде Jerry Heil. Дівчина вже брала участь у Нацвідборі в попередні роки, проте їй не вдалося здобути перемогу. В одному з інтерв'ю УНІАН вона говорила, що більше не буде пробувати свої сили на конкурсі, проте зараз все змінилося. Вона представить пісню "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

П'ятою на сцену вийде FIINKA. Співачка виконає пісню "Довбуш". Вона говорить про те, що хоче популяризувати культуру Заходу України і вважає, що весь світ повинен знати про нас.

Співачка KRUTЬ представить "Колискову". Вона стала популярною ще задовго до Нацвідбору. Дівчина писала саундтреки до відомих українських фільмів. Зараз же вона хоче розповісти всьому світу про війну в Україні і впевнена, що на Євробаченні-2023 вона зможе це зробити.

Під сьомим номером виступлять Tember Blanche з піснею "Я вдома". Це український музичний інді-поп-дует, заснований в 2020 році в Києві. Колектив складається з вокалістки і автора пісень Олександри Ганапольської і гітариста і саундпродюсера Владислава Лагоди. Їхній трек "Вечорниці" знайшов популярність в TikTok в 2021 році.

Далі на сцену вийде Angelina. Вона виконає пісню англійською мовою під назвою "Stronger". Сама пісня була написана ще влітку, але дівчина її не випускала. В останні 15 хвилин до завершення прийому заявок на Нацвідбір вона відправила свою пісню, не знаючи, чи приймуть її взагалі…

Під дев'ятим номером виступлять 2Tone з треком "Квітка". Вже зараз ви можете послухати цю пісню.

І останніми виступлять TVORCHI з майбутнім хітом "Heart of Steel". Це український електронний музичний гурт з Тернополя, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні. Гурт виконує пісні українською та англійською мовами.

Нагадаємо, українці вперше в історії зможуть голосувати за представника на "Євробачення" в "Дії".

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