Йому було всього 24 роки.

У "Молодому театрі" сталося горе - загинув 24-річний актор Роман Новак. Повідомляється, що його життя обірвалося в автокатастрофі.

"Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові і нашому другові", - повідомляє прес-служба театру.

Подробиці катастрофи не розкрили. Тому поки невідомо, за яких саме обставин і де це сталося.

Відео дня

Зазначимо, Роман Новак народився в Черкасах. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого у 2020 році.

Кілька років він грав у "Молодому театрі". Новак був задіяний в таких спектаклях як "Соломія", "Сон літньої ночі", "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Хомо ферус, або сука-любов!", "Осінній блюз", "Підступність і любові", "Цап-ка-кіз" і "Шинель".

Нагадаємо, раніше на війні загинув зірка українських серіалів Василь Кухарський. Ще у вересні він отримав важкі поранення на фронті, але вижити йому не вдалося.

Вас також можуть зацікавити новини: