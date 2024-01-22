Кравчук відмовився зніматися в програмі для СТБ.

Український співак EL Кравчук згадав про неприємний інцидент, який з ним трапився під час повномасштабної війни в Україні. Як він розповів в інтерв'ю "Телеграфу", у нього була розмова з менеджером телеканалу СТБ, який хотів зняти програму "Моя правда", де він повинен був бути головним героєм.

Однак їхня розмова не задалася з самого початку. Менеджер повідомила, що їй більше подобаються російські артисти.

Почувши це, Кравчук порадив дівчині звільнитися з українського телеканалу.

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"Вона з першої зустрічі говорить мені: "Знаєш, Андрію, я взагалі люблю Домогарова, Женю Миронова". А я її перебив: "Звільняйтеся, що ви тут робите?! Передачу про мене? Ні, не буде"", - поділився Кравчук.

Він додав, що після цієї розмови відмовився від зйомок і підписання контракту.

"З ким мені було працювати? Якщо вона любить Домогарова, то що вона про мене знімає? У кожній роботі потрібна любов, повага до людини і не тільки", - додав артист.

Нагадаємо, раніше відомий співак висловився про мобілізацію.

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