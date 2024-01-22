Кравчук переконаний, що Винник не повернеться в Україну.

Співак EL Кравчук розповів про свого колегу Олега Винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини нібито на лікування.

Довгий час Винник не з'являвся в інформаційному просторі. Тільки через якийсь час він дав інтерв'ю, в якому розповів, що страждає від рідкісного захворювання і шкодує про те, що у нього немає можливості захищати Україну зі зброєю в руках.

Однак EL Кравчук переконаний, що Винник завжди мав мале відношення до України.

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"Багато років він працював у Німеччині до того, як з'явився в Києві. Вже там була кар'єра, співав у театрах. Очевидно, він повернеться до цього, коли раніше виступав на німецькій сцені. І буде жити, як жив до того, як вирішив пару років в Києві попрацювати і пару мільйонів євро вивезти в Європу після виборів. І все. Буде цікаво, коли дізнаються, скільки він заробив на цих виборах, де всі програли. Ніхто там не виграв, але гроші заплатили", - сказав Кравчук в інтерв'ю "Телеграфу".

Зазначимо, колись Олег Винник говорив про свої президентські амбіції. Він сказав, що балотувався б у президенти, якби був мільярдером.

Нагадаємо, раніше режисер Олег Боднарчук сказав, що у Олега Винника немає шансів повернутися в Україну.

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