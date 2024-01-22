Кравчук вважає, що його зброя - мікрофон.

Співак EL Кравчук розповів, як ставиться до мобілізації в Україні. За його словами, він і сам не проти поїхати на передову, тому що є багато професій, які потрібні на фронті.

При цьому він вважає, що відомі артисти будуть більш корисні в тилу. Його зброя - мікрофон.

"Це дуже велика помилка - закликати всіх без розбору. Коли я читаю коменти у себе в соцмережах, де кажуть: "Чому ти не служиш? Іди служи!". А я служу, дійсно служу, у мене дві медалі вже є. Служу своєю піснею, моя зброя - мій мікрофон. Не знаю, може це не дуже коректно говорити, але я теж готовий співати там, де ризиковано. Я хочу їздити в армію як чоловік і співак, на самий передок", - сказав Кравчук в інтерв'ю "Телеграфу".

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Він додав, що чув від багатьох чоловіків за кордоном, що вони хочуть повернутися додому, але бояться призову.

"Дуже вірю, що чоловіки за кордоном мріють, щоб ухвалили нормальний закон, який допоможе їм легально повернутися, красиво віддати борг державі, відпрацювати свою "провину" і спокійно повернутися додому", - додав артист.

Нагадаємо, раніше відомий співак розкрив деталі втечі Олега Винника.

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