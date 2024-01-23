За словами Кравчука, саме путініста взяли на роль в мюзиклі, на яку пробувався і він сам.

Український співак EL Кравчук згадав давні роки, коли пробувався на роль в мюзиклі "Вечора на хуторі біля Диканьки" Семена Горова. Тоді його конкурентами були Філіп Кіркоров і Микола Басков.

За словами артиста, йому так і не вдалося зіграти в мюзиклі, тому що продюсер віддав перевагу російським артистам. А все тому, що цю стрічку хотіли продавати в двох країнах - в Україні, і в РФ.

"Відчув, що я не можу працювати в Росії. Адже там, щоб пройти кастинг, потрібно перебувати, зніматися. Там вибирають, наприклад, Баскова або Кіркорова в той же час, коли я стою в кастингу на тій же ролі. Наприклад, у Семена Горова в "Вечорах на хуторі". Мені продюсер каже: "Ми хочемо продати це ще в Росії. Гаразд? Тебе там хтось знає? Ні. Так кого будемо знімати?". Звичайно, хто тебе знає і тут, і там, куплять тоді все. Таким чином я в РФ так і не "заграв". Що це як не русифікація?" - висловився Кравчук в інтерв'ю "Телеграфу".

Кравчук вважає, що потрібно підтримувати все українське, в тому числі і мову.

"Мені зараз дуже подобається, що у всіх новинних стрічках є мовні поради, що як звучить і правильно вимовляється", - додав співак.

Хто такий EL Кравчук

EL Кравчук - відомий український співак, переможець конкурсу "Червона рута". У 2000-х він брав участь у безлічі успішних проектів, знімав кліпи, грав у кіно. Однак пізніше він вирішив взяти тривалу паузу. І тільки недавно повернувся на велику сцену.

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