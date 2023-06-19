Після Нацвідбору у грудні 2022 року, в якому переміг гурт TVORCHI, співачка заявила, що більше не намагатиметься пробитися на сцену Євробачення.

Українська співачка Jerry Heil остаточно відповіла, чи буде вона в майбутньому намагатися брати участь в Нацвідборі і претендувати на сцену Євробачення.

Слід зазначити, що після Нацвідбору в грудні 2022 року, в якому перемогла група TVORCHI, співачка заявила, що на цьому з Євробаченням в її житті покінчено.

Тоді вона сказала, що не хоче асоціюватися у шанувальників з постійними невдалими спробами пробитися на європейську сцену. Зараз в інтерв'ю 24 каналу Jerry Heil вже не так категорична:

"Не знаю. Тільки якщо відчую, що можу написати пісню, яка представить гідно Україну. Зараз це надвисока відповідальність".

Зазначимо, у фіналі Нацвідбору у грудні 2022 року Яна Шемаєва (справжнє ім'я Jerry Heil, - ред) посіла третє місце. При цьому бали розподілилися таким чином, що глядачі віддали за неї 9 з 10. Після оголошення результатів виконавиця хіта "Охрана, отмена" не змогла стримати емоцій і розплакалася.

Виступ Jerry Heil на Нацвідборі: "When God shut the door"

Нагадаємо, Jerry Heil оцінила виступ TVORCHI і Loreen на Євробаченні. Співачка, яка вже кілька разів боролася за право представляти Україну на Євробаченні, зізналася, що вражена. Вона навіть трохи рада, що не вона представляла нашу країну на конкурсі в цьому році, тому що гідних учасників з інших країн було дійсно дуже багато.

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