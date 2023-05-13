Користувачі прийшли у захват, нова версія пісні Tattoo їм сподобалася.

Українська співачка Jerry Heil переклала хіт Loreen, яка цього року виступає на Євробаченні від Швеції. Нова версія пісні Tattoo, через яку зірці вже пророкують перемогу на конкурсі, приємно здивувала фанів.

Jerry Heil вже поділилася результатом своєї роботи в Instagram. Вона заспівала фрагмент пісні Loreen, яку було перекладено на українську мову.

"Мене хвилюють не вони, але чом серце без вини. Твоїм ім'ям щемить ось тут, його не звести, як тату. Мене хвилює не цей біль, я звикла до вітрів і хвиль. Іду на голос твій, а тут, твоє ім'я, наче тату", - йдеться у версії пісні від Jerry Heil.

На відео вона співає під фортепіано, на якому сама ж грає. Співачка Loreen поки що ніяк не відреагувала на переклад свого хіта, хоча українська артистка позначила її у дописі.

Українська версія пісні Loreen Tattoo

Пісня Tattoo - відео

Реакція мережі

У коментарях користувачі зазначили, що їм подобається українська версія, яку зробила Jerry Heil. Вони пишуть:

"А може й повну версію зробите? У вашому виконані вона інша і також прекрасна"

"Аж пішла шукати оригінал, завдяки вам почула цю пісню. На Євробаченні геть її не сприйняла через образ і постановку. А от акустична версія в неї на сторінці і ваш переклад просто вау"

"О, Боже! Пісня та ваше виконання викликають мурахи".

Loreen на Євробаченні - що відомо

У 2012 році співачка вже представляла Швецію на Євробаченні з піснею Euphoria. Тоді вона перемогла та отримала головний приз - кришталевий мікрофон. Цього року Looren знову представлятиме Швецію. Вже сьогодні, 13 травня, вона виступить у гранд-фіналі з піснею Tatto.

Відомо, що незадовго до початку Євробачення співачка потрапила у скандал. Користувачі мережі помітили, що її пісня схожа на хіт Міки Ньютон.

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