Співачка, яка вже кілька разів боролася за право представляти Україну на Євробаченні, зізналася, що захоплена.

Популярна українська співачка Jerry Heil оцінила виступ гурту TVORCHI на Євробаченні-2023. В інтерв'ю 24 каналу зірка зізналася, що захоплюється їхнім конкурсним номером.

"Класно був зроблений номер, хоча вони (TVORCHI, - ред) практично нічого не змінювали. Але воно ще й на Нацвідборі виглядало круто. Мені за їх виступ було абсолютно не соромно. Я дивилася і думала: "клас", - сказала Jerry Heil.

Варто відзначити, що сама Jerry Heil брала участь у Нацвідборі, але перемогти їй не вдалося. Виконавиця хіта "Охрана, отмєна" зізналася, що в якийсь момент навіть зраділа, що не вона поїхала в Ліверпуль-надто вже гідними були інші конкурсанти.

"У якийсь момент я навіть зраділа, що я не брала участь в Євробаченні-2023. Це була складна боротьба, багато крутих артистів", - додала вона.

Коментуючи пісню переможниці цього року Loreen Jerry Heil зізналася, що не вважає хіт плагіатом - пісня їй дуже сподобалася.

"Написати щось нове - нереально. Дуже ймовірно, що вони могли колись почути цю пісню Мікі Ньютон, і воно десь відклалося в мозку. Ти ж не можеш це контролювати. Проходить, наприклад, 10 років і ти навіть не пам'ятаєш, звідки це в тобі... Так працює мозок - він ніби збирає інформацію і "формує" з п'яти пісень одну", - висловилася зірка.

Раніше УНІАН писав, що Jerry Heil переклала українською мовою пісню Loreen для Євробачення.

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