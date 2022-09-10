Зірка, яка зараз почала навчання в університеті Берклі, поділилася враженнями.

Українська співачка Jerry Heil, яка нещодавно повідомила про від'їзд до Америки на навчання, поділилася своїми враженнями. Так, виконавиця зазначила - до неї завжди ставляться добре. Особливо, коли чують, що вона з України. Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Коли чують прості люди, студенти, що я з України, це зазвичай завжди підтримка", - прокоментувала Jerry Heil.

Вона також поділилася розповіддю про спілкування з хлопцем з Естонії. На занятті в університеті вона виконувала з ним парне завдання.

"Ми з ним розговорилися, він розповів мені про свою діяльність, я розповіла, що я з України, що я співачка і ми нещодавно виступали на стадіоні в Естонії. І він каже: "А, та я тебе знаю, я про тебе читав в якомусь виданні". Я тоді була з alyona alyona і він про нас знає, тому що дійсно про нас читав, а за день до того він виступав і теж збирав кошти для України", - захопилася автор хіта "Охрана, отмена".

Нагадаємо, Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

Вас також можуть зацікавити новини: