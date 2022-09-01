Виконавиця їде до Америки на навчання, яке триватиме чотири роки.

Популярна українська співачка Jerry Heil, яка прославилася завдяки хіту "Охрана, отмєна", їде з України.

Про це артистка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1". За словами дівчини, вона навчатиметься в Берклі (США).

Виконавиця про це дізналася ще 1 квітня, та досі тримала цю інформацію у секреті. "Вона їде з України навчатися у Берклі на 4 роки", - сказав ведучий "Сніданку" Руслан Сенічкін.

"Залишаю вас лише фізично. У мене ще дуже багато української музики, яку я ще маю показати. Тож не сподівайтеся, я нікуди не поділася", - заявила Jerry Heil.

За її словами, вона планує розвивати українську музику й привнести щось нове там, у США. А також хоче запросити до України американських музикантів й познайомити їх з нашою культурою.

Співачка каже, що навчання - очне. Тож доведеться ходити на пари, як колись.

Нагадаємо, Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

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