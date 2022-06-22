Співачка забула свої документи в поїзді.

Українська співачка Jerry Heil, яка зараз їздить по Європі з благодійними концертами на підтримку України, потрапила в неприємну ситуацію.

Яна Шемаєва (справжнє ім'я, - УНІАН) розповіла, що забула в поїзді свої документи, а без них вона не може виїхати з Берліна до Праги.

У зв'язку з цим вона звернулася до шанувальників і попросила їх про допомогу: "Берлін! Залишила всі документи в поїзді! Хто стикався? Що робити? Завтра повинна бути в Празі".

Шанувальники відповіли Яні, щоб вона звернулася в Бюро знахідок або консульство. При цьому вони постаралися заспокоїти співачку і сказали, що документи обов'язково до неї повернуться.

Нагадаємо, у екс-лідера "Тартак" Саші Положинського трапилася біда на фронті.

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