Він закликав волонтерів допомогти всім, чим вони можуть.

Український музикант Олександр Положинський розповів, що на фронті згоріла бойова машина з усіма речами. У нього залишилися тільки ті речі, які були на ньому.

"Згорів автомобіль з речами. У мене і ще у багатьох хлопців згоріло все, у інших – тільки частина речей. Добре постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищено, щось виведено з ладу, щось утримується з останніх сил. Залишився тільки з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом", - написав Положинський на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що всі його товариші по службі залишилися живі і здорові. Так, і з ним, на щастя, все в порядку.

"Зі мною все добре, все добре з тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено і організовано, на виході ніхто з наших не постраждав", - додав музикант.

Крім того, Положинський попросив волонтерів про допомогу. Він зазначив, що тих грошей, які залишилися у нього на рахунку, не вистачить на те, щоб покрити всі витрати.

Нагадаємо, раніше Положинський показав запальні танці своїх побратимів на передовій.

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