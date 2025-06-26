Про хворобу стало відомо на початку червня.

Відома британська співачка Jessie J (Джессіка Еллен Корніш) розповіла, що перемогла рак молочної залози.

Днями вона опублікувала в Instagram фото з лікарняної палати, повідомивши, що вже перенесла операцію і тепер чекає на результати. Сьогодні зірка розповіла, що рак "зник". Вона також детально поділилася з підписниками своїми переживаннями та проблемами, з якими стикається кожного дня:

"Я відпочиваю і спілкуюся з друзями більше, ніж будь-коли. Моя мама живе з нами. Чанан змушує мене відчувати себе в безпеці. Масажі - 10/10. Я спілкуюся з іншими людьми, які проходять через подібне".

Співачка зазначила, що процес відновлення після операції дуже важкий - її мучать біль і дискомфорт, а у голові паморочиться, коли вона намагається заснути. Крім того, важко жити не знаючи, чи повністю вилікуваний рак.

Відео дня

Хвороба Jessie J

Нагадаємо, на початку червня цього року співачка розповіла своїм фанатам, що у неї діагностовано ранню форму раку грудей.

Вона анонсувала, що після виступу на Summertime Ball 15-16 червня вирушить на операцію. "Сьогодні цей виступ - мій останній виступ перед тим, як я піду перемогти рак молочної залози! Тож це так особливо для мене, ви не уявляєте", - сказала вона.

Також раніше вона розповідала, що у неї виявили обсесивно-компульсивний розлад та розлад дефіциту уваги та гіперактивності.

Вас також можуть зацікавити новини: