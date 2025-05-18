Його сім'я розглядає варіанти лікування.

Експрезиденту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати.

Про це пише The New York Times з посиланням на прес-секретаря колишнього американського лідера. Повідомляється, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили невеликий вузол, який вимагав подальшої оцінки:

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями".

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