Артистка розповіла про свій стан.

Відома британська співачка Jessie J зізналася, що у неї діагностували обсесивно-компульсивний розлад та розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Знаменитість відповіла, коли дізналася про недуг та що його спровокувало.

У своєму Instagram 36-річна Jessie J відверто розповіла шанувальниками про проблеми зі здоров'ям. Вона опублікувала допис, в якому зазначила, що психічний розлад в неї виявили 3 місяці тому. Артистка поділилася, що довго наважувалася на зізнання, однак більше вона не хоче мочати і приймає себе такою, як є.

"Близько 3 місяців тому мені поставили діагноз РДУГ та ОКР. Розповідаючи про це людям, я часто отримувала реакцію "Так, ми це знали" і, звичайно, я знала певною мірою, але народження дитини, скажімо так, оголило це набагато більше. Але в деяких моментах мені здавалося, що я не можу говорити про це. До біса. Ось я говорю про це. Приймаю це", – наголосила зірка.

Психічний розлад, за словами виконавиці, загострився після народження її дитини. Jessie J каже, що невтішний діагноз змусив її по-іншому поглянути на життя та насолоджуватися ним ще більше.

"Це змусило мене переосмислити все моє життя. Про те, якою я була, як я справлялася з проблемами. Стосунки, які я мала. Як я працюю та як люблю. Це давало мені сили і, чесно кажучи, іноді пригнічувало мене одночасно. Якщо соціальні мережі і дали мені щось, то це можливість спілкуватися та зцілюватися з незнайомими людьми, у яких такі ж серця та які проходять через схожі речі. Я завжди була чесна у тому, що стосується мого життєвого шляху. Ніщо в житті не визначає нас, але допомагає нам рости і ставати досконалішою версією себе", – додала співачка.

До слова, обсесивно-компульсивний розлад – це стан, при якому людина страждає від нав'язливих думок. Щодо розладу дефіциту уваги, то він характеризується імпульсивністю, неуважністю, підвищеною збудливістю та надмірною активністю.

Що відомо про Jessie J

Jessie J – відома на увесь світ співачка, акторка та авторка пісень. Справжнє її ім'я Джессіка Еллен Корніш. У травні 2023 року артистка вперше стала мамою. Вона народила сина Ская від баскетболіста Чанана Сафіра Колмана.

Серед найвідоміших пісень виконавиці "Domino", "Flashlight", "Nobody's Perfect", "Bang Bang", "Price Tag".

Нагадаємо, раніше у Кріс Дженнер діагностували рак.

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