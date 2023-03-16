Зірка "Кварталу" Юрій Великий показав пародію на Рамзана Кадирова, який на тлі чуток про свою хворобу прийшов до президента РФ Путіна зі шпаргалкою. Комік висміяв главу Чечні, який плутає слова і обмовляється, розкриваючи свої реальні думки.
Так, в описі до відео "двійник" Зеленського зазначив, що Кадиров дуже вміло зачитував текст з папірця. Примітно, що мова була заздалегідь надрукована великими літерами.
"Я до вас прийшов з відмазками. Ой, з підказками. Ми досягли неболванних успіхів... ",- висміює Кадирова Великий.
Він спародіював главу Чечні і його характерне "дон-дон". Великий показав, що Кадиров насправді дуже боїться Путіна.
"Вибачте, коли я хвилююся, часто пукаю в слона. Ой! Плутаю слова", - жартує гуморист.
"Двійник" Зеленського показав весь "звіт" Кадирова. У ньому глава Чечні спробував розповідати Путіну про свої успіхи, проте замість цього він лише плутав слова і читав підказки.
"Водій Водійович, буду закінчувати. Якщо підсумувати, то хочу з упевненістю сказати. Якщо раптом що, то ви завжди можете на нас покласти... Покластися на нас завжди можете", - закінчив Великий в образі Кадирова.
Пародія "двійника" Зеленського на Рамзана Кадирова - відео
Реакція коментаторів:
- "Дякую, хлопці! Вмієте піднімати настрій!"
- "Боже. Це прямо якась сміхотерапія, реально, я сміюся до упаду, це помітно знижує тиск і прибирає на час депресію"
- "Коли Дон почав говорити, що у них лось побудує соціальне житло - мене просто вбило"
- "Юра! Чим страшніше на фронті, тим у тебе смішніше пародії... Цей такий самозахист від цього кошмару... Розумію".
Нагадаємо, раніше Великий показав пародію на Арестовича і Фейгіна, які ледь не посварилися в прямому ефірі.