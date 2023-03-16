Великий показав пародію на Кадирова і його "відмазки".

Зірка "Кварталу" Юрій Великий показав пародію на Рамзана Кадирова, який на тлі чуток про свою хворобу прийшов до президента РФ Путіна зі шпаргалкою. Комік висміяв главу Чечні, який плутає слова і обмовляється, розкриваючи свої реальні думки.

Так, в описі до відео "двійник" Зеленського зазначив, що Кадиров дуже вміло зачитував текст з папірця. Примітно, що мова була заздалегідь надрукована великими літерами.

"Я до вас прийшов з відмазками. Ой, з підказками. Ми досягли неболванних успіхів... ",- висміює Кадирова Великий.

Він спародіював главу Чечні і його характерне "дон-дон". Великий показав, що Кадиров насправді дуже боїться Путіна.

"Вибачте, коли я хвилююся, часто пукаю в слона. Ой! Плутаю слова", - жартує гуморист.

"Двійник" Зеленського показав весь "звіт" Кадирова. У ньому глава Чечні спробував розповідати Путіну про свої успіхи, проте замість цього він лише плутав слова і читав підказки.

"Водій Водійович, буду закінчувати. Якщо підсумувати, то хочу з упевненістю сказати. Якщо раптом що, то ви завжди можете на нас покласти... Покластися на нас завжди можете", - закінчив Великий в образі Кадирова.

Пародія "двійника" Зеленського на Рамзана Кадирова - відео

Реакція коментаторів:

"Дякую, хлопці! Вмієте піднімати настрій!"

"Боже. Це прямо якась сміхотерапія, реально, я сміюся до упаду, це помітно знижує тиск і прибирає на час депресію"

"Коли Дон почав говорити, що у них лось побудує соціальне житло - мене просто вбило"

"Юра! Чим страшніше на фронті, тим у тебе смішніше пародії... Цей такий самозахист від цього кошмару... Розумію".

Нагадаємо, раніше Великий показав пародію на Арестовича і Фейгіна, які ледь не посварилися в прямому ефірі.

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