Гуморист показав, як Арестович і Фейгін нібито ледь не посварилися на 8 березня.

Зірка "Кварталу" Юрій Великий зробив пародію на колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича і російського опозиціонера Марка Фейгіна, які ведуть стріми і діляться своїми думками про ситуацію на фронті. "Двійник" Зеленського показав, як би виглядав їхній прямий ефір 8 березня.

"Прямі ефіри Фейгіна і Арестовича дуже популярні в інтернеті і здебільшого практично завжди займають перші місця в трендах YouTube. Особливо вони популярні серед жіночої аудиторії, і черговий їх ефір до 8 березня можна вважати найкращим подарунком для прекрасної половини людства", - зазначено в описі до пародії.

Так, Великий зіграв і Арестовича, і Фейгіна. Комік показав, як екс-радник ОП намагається "відкосити" від прямого ефіру заради вечері з дружиною в ресторані. А Фейгіну доводиться "викручуватися", адже він вже почав стрім.

Відео вже зібрало майже 900 тисяч переглядів. У коментарях глядачі пишуть, що Великий може замінити Фейгіна з Арестовичем, тому що у нього вийшло вдало передати міміку і інтонацію військових експертів.

Нагадаємо, раніше Великий висміяв стриптиз від генерала РФ. "Двійник" Зеленського зробив пародію на Матовнікова, який танцював на камеру в рушнику і "світив" своїми геніталіями.

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