У Камалії і Мохаммада Захура є двоє дочок - двійнята Арабелла і Мірабелла.

Навесні 2023 найбагатша співачка України Камалія заявила, що розлучається зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Публіка була шокована подібною заявою, оскільки пару вважали ідеальною.

Цікаво, що після новини про розлучення артистка все ж з'являлася на публіці разом зі своїм чоловіком і навіть похвалилася сюрпризом, який Захур приготував їй на честь дня народження.

Зараз Камалія зізналася, що давно обіцяла дівчаткам провести разом з ними канікули, тому вирушила в подорож до Бельгії. Дівчатка там багато гуляли і каталися на конях - це їхня улюблена розвага ще з тих часів, коли відома сім'я жила в Україні.

Відео дня

"Мама сказала, мама зробила! У дочок невеликі канікули, і я обіцяла, що ми обов'язково проведемо їх разом. Так що ми в Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні Gangnam Style", - висловилася Камалія.

Чому Камалія розлучається

Камалія і Мохаммад Захур в шлюбі понад 20 років. Як зізналася артистка, протягом цього часу у них були проблеми, які останнім часом загострилися. Подружжя намагалося подолати неприємності, але зрозуміли, що далі їм не по дорозі.

Однак шанувальники підозрюють, що пара ще може зберегти сім'ю, оскільки вже після новини про розлучення вони з'являлися на публіці і мали дуже щасливий вигляд.

Нагадаємо, Камалія у синьо-жовтій сукні з'явилася на червоній доріжці в Каннах.

Вас також можуть зацікавити новини: