За її словами, їй досі боляче обговорювати цю тему.

Українська співачка Камалія два місяці тому оголосила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, проте вони часто разом з'являються на різних заходах і діляться спільними фотографії.

Шанувальники неодноразово припускали, що пара возз'єдналася. Але сама Камалія каже, що вони дійсно з Захуром підтримують одне одного, адже у них спільні діти і 20 років шлюбу за спиною.

При цьому, як сказала співачка в коментарі ТСН, у них зараз непростий період:

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"Я намагалася все сказати в тому пості, але ми закрили це питання між нами. Коли прийде час і ми все вирішимо, ми розповімо. Зараз ми підтримуємо одне одного, у нас спільні діти, у нас дуже багато спільних проектів. І, звичайно, 20 років не проходять просто так. Я скажу, що зараз коментувати цю тему дуже боляче для мене".

Нагадаємо, у квітні 2023 року Камалія опублікувала пост у соцмережах, в якому сказала, що вони з Захуром тепер йдуть кожен своєю доріжкою. Вона говорила, що вони намагалися врятувати свій шлюб, проте їм це не вдалося.

Відомо, що у пари двоє дітей - Арабелла і Мірабелли. З ким житимуть дівчатка і в якій країні після офіційного розлучення батьків - невідомо.

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