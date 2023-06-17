Співачка зазначила, що у неї тріщина у ребрі.

Співачка Камалія вперше розповіла про свій стан після травми. Нещодавно вона сильно впала, їй довелося проходити обстеження. У коментарі для ТСН зірка поділилася подробицями інциденту.

"Я їхала, знімала відео для ТікТок, і в цей час виїжджала машина з повороту. А я до цього була у трьох аваріях, я дуже боюся машин і в мене спрацював інстинкт, я різко загальмувала, але занадто швидко. Я впала на асфальт, проїхалася просто, ровер впав на мене, просто на груди. Я не могла встати хвилин 15. Одразу навколо позбиралися люди - хто з льодом, хто зі знеболюючими. Я ще й на коня сіла через годину після падіння, але вже з коня злізти не змогла", - пригадала прикрий інцидент співачка.

Після падіння вона тиждень не могла спати. За словами співачки, у неї усе боліло. Втім, Камалія зуміла взяти себе в руки, вона повернулася до України та навіть виступила на премії YUNA.

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"Зараз далі проходжу обстеження. У мене тріщина у ребрі та зміщення ребра. Не знаю, що буде далі, тому що там дуже багато всього. У мене на нозі величезний синець, який мені гримували під час виступу, бо він такий синій. Коліна так само. Я ледь дісталася України, взагалі не знаю, як. Я тиждень не спала, тому що не могла знайти собі місце, щоб воно не боліло. Але зараз вже трішки ліпше", - зізналася співачка.

Камалія отримала травму - що відомо

Нещодавно співачка показала фото з лікарні. Вона розповіла, що з нею трапився прикрий інцидент. Камалія впала з велосипеда та травмувалася.

Співачці довелося проходити обстеження. Вона зізнавалася, що їй було соромно розповідати фанам про причину своєї травми.

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