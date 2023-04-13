Вони вирішили більше не бути парою.

Українська співачка Камалія відверто зізналася, що розлучається зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Вони були разом 20 років, проте зараз вирішили піти різними доріжками.

"Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємося вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями і колегами", – написала Камалія в Facebook.

Вона зізналася, що вони намагалися врятувати свій шлюб, проте їм це не вдалося. Вони більше не разом як партнери, але залишаються батьками для своїх дочок - Мірабелли і Арабелли.

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Чому артистка і бізнесмен вирішили розлучитися - невідомо. Однак нещодавно Камалія розповідала, що у них з чоловіком була сварка через його дочку від першого шлюбу. Співачка не змогла знайти спільну мову з дівчиною, а Захур став на бік своєї спадкоємиці, що дуже образило знаменитість.

Нагадаємо, Камалія вперше розповіла про серйозну хворобу.

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