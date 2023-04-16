Вони разом показалися на Великдень.

Українська співачка Камалія нещодавно оголосила про розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром. Однак на Великдень вона показала їхнє сімейне фото з дітьми, тим самим давши привід шанувальникам обговорювати їхнє можливе возз'єднання.

У кадрі Камалія і Захур позували зі своїми близнючками Мірабеллою і Арабеллою. вони мило посміхалися на камеру і показували свої паски.

"Світло завжди перемагає темряву. Правда завжди перемагає брехню. Христос Воскрес. Воістину Воскрес", - підписала фото співачка.

Відео дня

Шанувальники відповіли зірці на привітання і побажали щастя і миру її родині і всій Україні.

Розлучення Камалії з чоловіком

13 квітня Камалія розповіла, що вони з чоловіком Мохаммадом Захуром вирішили розлучитися, однак залишилися в хороших відносинах заради спільних дітей. Причину такого рішення знаменитість не назвала.

Відомо, що вони були в шлюбі 20 років. На початку повномасштабного російського вторгнення між ними сталася сварка, яка дуже образила Камалію. За її словами, у неї був конфлікт з дочкою Захура від першого шлюбу, і тоді чоловік підтримав свою спадкоємицю.

Вас також можуть зацікавити новини: