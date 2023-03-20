Співачка познайомилася з лідером країни-агресора в 2005 році.

Співачка Камалія розповіла про зв'язок з російським президентом Володимиром Путіним. Виявилося, вони знайомі особисто. Перша зустріч відбулася в Києві в 2005 році. Тоді зірка і подумати не могла, що ця людина стане вбивцею і таким кровожерливим диктатором.

"Я багато разів виступала перед Путіним. У житті багато сюрпризів! Ви не можете уявити це зараз. Я зустріла Путіна в Києві, а потім він почав кликати мене в Кремль співати з 2005 року. Він часто дзвонив мені, а потім раптом перестав дзвонити. Я не знаю чому. Після цього я побачила зміну президента, він став іншим", - згадала модель і співачка у своєму Instagram-блозі.

Камалія зазначила, що якби їй 18 років тому хтось сказав, що Володимир Путін стане ініціатором геноциду українського народу, вона б не повірила.

Відео дня

"Ми з усіма артистами сиділи разом і їли разом після виступів або під час самітів СНД. Він (Путін, - ред) мав добрий вигляд. У той час якби хтось сказав мені, що Путін нападе на Україну, я б не повірила", - написала артистка.

Де зараз Камалія і чим вона займається

До 24 лютого 2022 року найбагатша співачка жила разом з чоловіком і двома доньками в Київській області, гастролювала, знімалася, займалася кінним спортом, проте росіяни у неї це все забрали. Через війну вона змушена була тікати з країни, а окупанти під час активних бойових дій в регіоні знищили стайню і вбили коней.

Зараз Камалія займається благодійністю - допомагає як українцям, так і співгромадянам її чоловіка - пакистанцям.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія виступила в Пакистані в синьо-жовтій сукні.

Вас також можуть зацікавити новини: