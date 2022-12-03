Відома українська співачка Камалія / скріншот

Українська співачка Камалія поїхала на батьківщину свого чоловіка Мохаммада Захура - в Пакистан. Там артистка дала кілька благодійних концертів. 

Слід зазначити, що Камалія регулярно підтримує Україну і неодноразово збирала гроші на допомогу постраждалим від війни співгромадянам. Однак нещодавно вона проводила благодійний концерт, гроші від якого були передані для постраждалих від повені пакистанців.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала відео, де з'являється на сцені в шикарній сукні синьо-жовтого кольору. 

Відео дня

"Мій виступ на фестивалі "Данина пакистанській музиці" на підтримку постраждалих від повені жителів Пакистану", - прокоментувала виконавиця.

Камалія / Скріншот відео з виступом Камалії

Реакція соцмережі

  • "Ти супер"
  • "Ви дуже красиво співали!"
  • "Респект прекрасній Камалії за талант!"
  • "Хороша людина, тільки співати не вміє!"
  • "Це був крутий виступ! Спасибі вам за енергію і ваші пісні!"
Камалія з чоловіком на концерті в Пакистані / скріншот

Відзначимо, що нещодавно Камалія показала відео, як збігала від шанувальників після сольного концерту. Кожен слухач хотів зробити фото із зіркою або отримати її автограф, тому співачці довелося швидко сісти в машину і покинути натовп. 

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'я. Камалія заявила, що зараз переживає фінансові труднощі.

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