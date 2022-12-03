Артистка побувала на батьківщині чоловіка. Там вона дала кілька благодійних концертів.

Українська співачка Камалія поїхала на батьківщину свого чоловіка Мохаммада Захура - в Пакистан. Там артистка дала кілька благодійних концертів.

Слід зазначити, що Камалія регулярно підтримує Україну і неодноразово збирала гроші на допомогу постраждалим від війни співгромадянам. Однак нещодавно вона проводила благодійний концерт, гроші від якого були передані для постраждалих від повені пакистанців.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала відео, де з'являється на сцені в шикарній сукні синьо-жовтого кольору.

Відео дня

"Мій виступ на фестивалі "Данина пакистанській музиці" на підтримку постраждалих від повені жителів Пакистану", - прокоментувала виконавиця.

Реакція соцмережі

"Ти супер"

"Ви дуже красиво співали!"

"Респект прекрасній Камалії за талант!"

"Хороша людина, тільки співати не вміє!"

"Це був крутий виступ! Спасибі вам за енергію і ваші пісні!"

Відзначимо, що нещодавно Камалія показала відео, як збігала від шанувальників після сольного концерту. Кожен слухач хотів зробити фото із зіркою або отримати її автограф, тому співачці довелося швидко сісти в машину і покинути натовп.

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'я. Камалія заявила, що зараз переживає фінансові труднощі.

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