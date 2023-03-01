Коментатори отримали чітку відповідь на усі свої претензії.

Українська співачка Камалія звернулася до користувачів мережі, які її захейтили за "втечу" з України. Зірка поїхала до своїх доньок, проте коментатори цього не зрозуміли.

Тому Камалії довелося пояснювати усе публічно. Вона гнівно відповіла на увесь хейт.

"Окрім обов'язків перед країною у мене є зобов’язання перед моїми донечками, моїми принцесами. Я залишила їх із татом у Лондоні, а сама живу в Україні разом із моїм народом, ризикуючи собою точно так, як і кожен українець, займаючись благодійністю, виїжджаючи за межі країни лише для того, щоб поширювати образ України, збирати пожертвування, просити про додаткову допомогу, і мої останні візити до Пакистану не були винятком", - пояснила Камалія в Instagram.

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Вона наголосила, що нині її доньки відпочивають, у них шкільні канікули. Тому діти просять Камалію, аби вона трохи побула із ними.

"Тепер, якщо мої діти просять мене побути з ними хоча б під час шкільних канікул і трохи розважитись, чому це стає такою великою проблемою для деяких моїх співвітчизників?!! Правда, не розумію…", - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Камалія виступила в Пакистані в синьо-жовтій сукні.

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