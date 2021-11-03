Зірки відверто розповіли, чому брали з собою на побачення друзів.

Українські зірки, як і звичайні люди періодично ходять на побачення. Деякі з них з різних причин беруть з собою друзів.

Так, "Зірковий шлях" з'ясував, чому селебріті вдаються до допомоги друзів і чим зазвичай закінчувалися ці подвійні побачення.

Слава Камінська

Українська співачка Слава Камінська розповіла, що раніше дуже часто брала з собою на побачення страшну подружку. Ймовірно, вона хотіла, щоб молодий чоловік одразу звернув на неї увагу. Також співачка зізналася, що часом подружка їй потрібна була, щоб не було томливого мовчання на побаченні. А все тому, що через хвилювання у Слави буквально пропадав дар мови.

Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч зізналася, що одного разу і сама стала тією самою подружкою, яку взяли з собою на побачення. Виявляється, що її подруга перший раз йшла на побачення з хлопцем, з яким познайомилася в інтернеті. Дівчина дуже переживала за свою безпеку, тому попросила Злату побути з нею поруч.

Юрій Ткач

Гуморист Юрій Ткач неодноразово розповідав, що його дружина приводила з собою на побачення подружку. Більш того, ця дівчина не тільки з ними ходила гуляти, а й їздила на відпочинок. А одного разу і зовсім спала між ними. За словами Ткача, саме ця дівчина пізніше стала їх кумою.

Павло Зібров

Артист Павло Зібров розповів, що одного разу його майбутня дружина Марина і її подруга Ірина запросили його в гості. Тоді Марина розраховувала на те, що саме у її подруги зав'яжуться романтичні стосунки з Павлом. Але не тут то було.

Анатолій Анатоліч

Шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що в студентські роки він також ходив на подвійні побачення. Ось тільки вся заковика в тому, що ти не знаєш, кого побачиш. За його словами, друзі запрошували його з собою на побачення з обіцянкою, що до них прийдуть дві дівчини. Також він додав, що і він сам не завжди подобався дівчатам, які приходили до них на зустріч.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто із зірок постраждав від рук масажистів.

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Автор: Діана Могилєвич