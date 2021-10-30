Не всі українські зірки можуть похвалитися позитивними враженнями від масажу.

Українські зірки регулярно роблять собі масаж для зняття напруги і для вирішення якихось проблем зі спиною. Але деякі з них потрапили в руки недобросовісних масажистів, які зробили їм тільки гірше.

Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях".

Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук зізнався, що після масажу у нього з'явилися висипання на плечах. Півтора місяця він наносив на шкіру антибіотики, щоб позбутися від величезних прищів. За його словами, масажист заніс йому якусь інфекцію, тому що робив масаж брудними руками.

Міла Нітіч

Співачка Міла Нітіч розповіла, що після масажу у неї почався нестерпний біль в голові і шиї. В результаті їй довелося шукати реабілітолога, який допоміг їй вирішити цю проблему.

"Мене скрутило на дні чотири. Я не знала, що мені робити. Днів п'ять у мене було моторошне запалення, дикий біль в голові і шиї", - поділилася Нітіч.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова після виснажливого концерту звернулася до остеопата, але той довів дівчину до втрати свідомості. Зірка під час масажу почала задихатися, її язик перекрив кисень. Тарабарова поділилася, що лікар рукою діставав їй язик.

"Я вже бачила синій тунель. Кисню не вистачало, мозок почав відключатися. Може ще кілька хвилин і мене б вже не врятували", - поділилася шокуючим досвідом Тарабарова.

Міша Романова

Співачка Міша Романова розповіла, що масажист і зовсім її домагався.

"Не буду говорити, які подробиці там були, але це було огидно. Масажист не знав, що в квартирі був мій молодий чоловік. Я покликала його одразу на допомогу", - сказала Романова.

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська розповіла, що одного разу потрапила до недобросовісного масажиста. Дівчина зробила їй масаж тільки з одного боку тіла.

"Вона подумала, що я заснула. І пошепки сказала мені на вухо: "Перевертайтеся". А я така: "А з іншого боку?". Вона злякалася тоді", - каже Цибульська.

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Автор: Діана Могилєвич