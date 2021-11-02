Не всі українські зірки народилися із золотою ложкою в роті.

Деякі українські зірки росли в бідності, їм доводилося буквально виживати. Зараз, коли вони популярні і затребувані, відверто можуть розповідати про складне дитинство.

УНІАН зібрав топ-5 зірок, які пережили безгрошів'я і змогли стати успішними.

Андрій Данилко

Артист Андрій Данилко неодноразово розповідав про те, що його сім'я не була особливо щасливою. Батько зловживав алкоголем, тому мамі доводилося самостійно про всіх піклуватися. Коли Данилку виповнилося 10 років, його батько помер від раку. Їхня фінансова ситуація була настільки скрутною, що вони з мамою ходили приймати душ до родичів, бо в їхньому будинку не було ні ванної, ні душу.

У 17 років дизайнер Андре Тан вирішив будувати кар'єру, але одразу знайти роботу у нього не вийшло. Поїхавши від мами в пошуках кращого життя, він голодував, спав на вокзалі й постійно брехав своїй матері про те, що у нього все в порядку. Півтора року дизайнер харчувався однією лише смаженою картоплею з квашеними помідорами, все це йому передавала із селища мама. Через неправильне харчування у нього навіть з'являлися жировики. Також він тікав з кімнат, які орендував, оскільки у нього не було грошей на оплату.

Алла Костромічова

Відома модель Алла Костромічова зараз співпрацює з багатьма популярними брендами, а раніше вона не могла дозволити собі жодної нової речі. У 13 років Алла втратила батька, а вся її сім'я - годувальника. Зірка в одному з інтерв'ю зізналася, що їй доводилося доношувати за татом куртку, бо грошей на нову не було.

Ігор Ласточкін

Сім'я гумориста Ігоря Ласточкіна жила дуже бідно. У них не було грошей ні на оплату комунальних послуг, ні на новий одяг. Тому з підліткового віку Ігорю доводилося працювати. Це зараз він відомий комік і переможець шоу "Танці з зірками", а раніше він працював і офіціантом, і вантажником, щоб хоч якось допомогти своїй родині.

Катерина Павленко

Після участі в Євробаченні солістка Go_А Катерина Павленко дала безліч інтерв'ю, в яких розповідала про своє дитинство. За словами дівчини, жили вони досить скромно. Коли помер її дідусь, родичі почали ділити майно, але її мамі нічого не дісталося. Тому одного разу вони вигнали їх з мамою вночі на вулицю. Все дійшло до того, що їм довелося ночувати на будівництві й буквально виживати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з українських зірок постраждав від рук масажистів.

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Автор: Діана Могилєвич