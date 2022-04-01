Співачка забрала дітей і виїхала з України після початку бомбардування Києва.

Українська співачка і екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну забрала своїх двох малолітніх дітей і покинула країну. Після цього на неї вилилося чимало хейту за цей вчинок.

Зараз Камінська поспішила на нього відповісти у своєму блозі в Instagram.

Слава розповіла, що в соціальних мережах регулярно читає не найприємніші коментарі на свою адресу про те, що вона нібито втекла з країни. Також їй пишуть з претензіями за те, що вона не перейшла на українську мову.

"Замість того щоб підтримувати один одного, ви самі поширюєте фейкову інформацію про те, хто куди виїхав і який кордон перетнув. Це цинізм, а не патріотизм. Ви дорікаєте мені в мові, якою я говорю - це фашизм, а не патріотизм !",- написала Слава Камінська.

Артистка закликала всіх хейтерів і незадоволених її рішеннями відписатися.

Зазначимо, через кілька днів після початку активних обстрілів житлових районів Києва колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська поїхала з дітьми за кордон.

Нагадаємо, Камінська заявила, що помирилася з екс-колегою Вікторією Смеюхою на тлі війни. Слава подзвонила своїй суперниці після того, як побачила новини про обстріл Харкова.

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