Співачка разом з дітьми вирушила до Нідерландів.

Українська співачка Слава Камінська разом з дітьми полетіла до Нідерландів, щоб захистити їх від війни в Україні та ворожих обстрілів.

"Я перебуваю зараз в Нідерландах і, якщо чесно, була дуже здивована тому, як нас зустрічали. Пізніше, коли закінчу всі процеси реєстрації, напишу вам що, куди, навіщо, як і чому. Хіба мало, стане в нагоді. Сьогодні перший день, коли я видихнула, але це не точно", - написала Слава.

Вона додала, що війна в Україні згуртувала народ, і їй приємно усвідомлювати, що таки є "людяність в людині".

"Я завжди намагаюся у всьому знаходити щось хороше, навіть якщо це неможливо. Вчора весь вечір думала про те, як же все-таки нас всіх згуртувала ця війна. Незнайомі люди стають близькими і вважають своїм обов'язком допомогти всім, хто опинився в цій страшній ситуації. Приємно усвідомлювати, що все-таки є людяність в людині", - підсумувала Камінська.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала романтичні фото з Арестовичем.

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